Pisa introduce la nuova linea 23 | trasporto pubblico più accessibile e centro storico più vivibile

Pisa si prepara a rivoluzionare la sua mobilità con l’arrivo della nuova Linea 23, un percorso pensato per rendere il centro storico più vivibile e accessibile. Dal 28 luglio 2025, questa innovativa linea circolare collegherà in modo semplice e sostenibile la stazione ferroviaria con le principali vie del cuore cittadino. Un passo importante verso una città più verde, meno congestionata e più accogliente per tutti.

PISA – Dal 28 luglio 2025 entrerà ufficialmente in servizio la nuova Linea 23 di Autolinee Toscane, un collegamento circolare che partirà dalla s tazione ferroviaria di Pisa, arriverà fino a via Santa Maria e tornerà al punto di partenza. La misura, approvata martedì 8 luglio dalla Giunta comunale, fa parte di una strategia più ampia per ridurre il traffico veicolare nel centro città e promuovere l’uso del trasporto pubblico. Un minibus per il cuore della città. L’assessore alla Mobilità, Massimo Dringoli, ha sottolineato che la nuova linea è stata pensata per alleggerire il flusso automobilistico nel centro storico, offrendo un’alternativa concreta all’uso dell’auto privata: “Dalla fine di luglio, un nuovo minibus entrerà in funzione, pensato per il quartiere di Santa Maria. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

