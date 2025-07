Tacabanda un weekend di cultura musica e laboratori a Dolcè

Se siete pronti a immergervi in un mondo di musica, arte e divertimento, segnate in calendario il weekend del 12 e 13 luglio per la quarta edizione di Tacabanda a Dolcè. Un appuntamento imperdibile che trasformerà il paese in un palcoscenico di cultura e allegria, con attività coinvolgenti per tutte le età. Sabato...

In questa notizia si parla di: tacabanda - musica - dolcè - cultura

