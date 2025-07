Ciro Grillo si torna in aula La mossa dei legali per evitare la condanna

Ciro Grillo torna in aula, mentre i legali tentano di evitare la condanna nel processo per violenza sessuale di gruppo. La vicenda, che ha scosso il mondo politico e mediatico, si riapre con una nuova udienza al tribunale di Tempio Pausania. La tensione è alta, e l'esito potrebbe avere ripercussioni significative sulla reputazione del figlio di Beppe Grillo e sull'intero scenario pubblico italiano. Restate aggiornati per scoprire come evolverà questa delicata vicenda.

Articolo in aggiornamento Si torna in aula al tribunale di Tempio Pausania per la nuova udienza del processo per violenza sessuale di gruppo a carico di Ciro Grillo, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo, e i suoi tre amici genovesi, Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta. Il presunto stupro si sarebbe consumato ai danni di una studentessa italo-norvegese, Silvia (nome di fantasia), all'epoca dei fatti 19enne, la notte tra il 16 e il 17 luglio del 2019 nella residenza estiva della famiglia Grillo a Cala di Volpe, in Sardegna. Il procuratore Gregorio Capasso, al termine di una lunga requisitoria, durata circa 7 ore, ha chiesto una condanna a 9 anni di carcere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ciro Grillo, si torna in aula. La mossa dei legali per evitare la condanna

Processo per stupro di gruppo: oggi le richieste di condanna e Ciro Grillo forse parlerà - In un contesto giudiziario che ha catturato l’attenzione dell’opinione pubblica, il processo per stupro di gruppo si svolge oggi a Tempio Pausania, tra richieste di condanna e possibili dichiarazioni spontanee di Ciro Grillo.

