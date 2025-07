Reggio Emilia ricette contraffatte per ottenere farmaci stupefacenti

Scandalo a Reggio Emilia: scoperti traffici illeciti legati a ricette contraffatte per ottenere farmaci stupefacenti. I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Parma hanno smantellato un giro illecito, denunciando tre persone coinvolte in frodi mediche e falsificazioni. Questa operazione sottolinea l’importanza della vigilanza e delle forze dell’ordine nel proteggere la salute pubblica e combattere la criminalità . La lotta contro queste attività illegali resta una priorità per garantire la sicurezza di tutti.

Reggio Emilia, 10 luglio 2025 -I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Parma, nell’ambito di controlli a tutela della salute pubblica e del corretto utilizzo dei farmaci, hanno denunciato tre persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di falsità materiale commessa da privato e uso di atto falso. Un cinquantenne è accusato dai militari del Nas di aver contraffatto referti medici per ottenere, in una farmacia della zona collinare pedemontana, un farmaco ad effetto stupefacente. Nei guai con la giustizia anche altri due uomini, di 46 e 56 anni di età : entrambi, in diverse occasioni, avrebbero utilizzato false prescrizioni mediche, riportanti dati di ignari dottori di medicina generale già in pensione, per procurarsi dei farmaci stupefacenti in farmacie di Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia, ricette contraffatte per ottenere farmaci stupefacenti

