Provincia di Terni rette mai versate sul conto | condannato per appropriazione indebita il responsabile della casa di riposo

Una scoperta scioccante scuote la provincia di Terni: il responsabile di una casa di riposo condannato per appropriazione indebita. Mentre chi pagava con bonifico era in regola, gli altri che versavano in contanti o assegni si sono trovati ingiustamente morosi. La Corte d’appello di Perugia ha chiarito le responsabilità , sottolineando come le modalità di pagamento abbiano influito sulla vicenda. Scopriamo insieme cosa comporta questa sentenza e quali implicazioni avrà per gli utenti coinvolti.

Chi pagava con bonifico era a posto, chi versava le rette in contanti o con assegni, si è trovato in posizione di morositĂ (incolpevole). Secondo la Corte d’appello di Perugia “risponde del delitto di appropriazione indebita l’imputato, dipendente della cooperativa gestrice di una residenza per. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: appropriazione - rette - indebita - provincia

Rette mai versate sul conto: condannato per appropriazione indebita il responsabile della casa di riposo - Una vicenda che solleva importanti questioni sulla gestione delle rette e le responsabilitĂ bancarie.

Rette mai versate sul conto: condannato per appropriazione indebita il responsabile della casa di riposo https://ift.tt/rZvQUs0 https://ift.tt/JVxs52Y Vai su X

Rette mai versate sul conto: condannato per appropriazione indebita il responsabile della casa di riposo; Rette mai versate sul conto: condannato per appropriazione indebita il responsabile della casa di riposo; Trento, sottrae le rette di iscrizione degli alunni: 200 mila euro per viaggi, fiori e borse.

Seveso, appropriazione indebita in azienda: sequestrati 300mila euro - Leggi su Sky TG24 l'articolo Seveso, appropriazione indebita in azienda: sequestrati 300mila euro ... Segnala tg24.sky.it

Appropriazione indebita amministratore: da quando la prescrizione? - Un amministratore di condominio veniva condannato dal Tribunale per il reato di appropriazione indebita, in riferimento ai fatti commessi in data successiva al 10/01/2012 (venivano ... diritto.it scrive