Renzi attaccato da Piersilvio lascia Mondadori | non sono un mediocre come tanti altri

Le tensioni tra Renzi e Piersilvio Berlusconi scuotono il panorama mediatico, con quest’ultimo che annuncia la fine della collaborazione con Mondadori dopo le dichiarazioni del CEO di Mediaset. Un gesto forte, che evidenzia come le polemiche possano influenzare anche alleanze strategiche, lasciando un segno nel mondo dell’editoria e dei media italiani. Una decisione che fa riflettere sul peso delle parole e delle scelte in un settore così dinamico e competitivo.

''appena ho letto le dichiarazioni del Ceo di Mediaset ho comunicato alla Mondadori che interrompo da oggi ogni collaborazione''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Renzi attaccato da Piersilvio lascia Mondadori: “non sono un mediocre come tanti altri”

