Scopri dove in Italia il venerdì sarà rovente… ma i temporali sorprenderanno tutti!

Preparatevi a un weekend di sorprese climatiche in Italia: mentre giovedì si prospetta una giornata di sole e temperature gradevoli, il Venerdì porterà un’ondata di temporali che coinvolgeranno molte regioni. La Penisola si splittra tra l’alta pressione mediterranea e una depressione in avvicinamento dall’Atlantico, annunciando un venerdì rovente ma imprevedibile. Scoprite quali zone saranno le più colpite e come affrontare queste intense variazioni meteorologiche.

Roma - Tra l'anticiclone e una bassa pressione in arrivo dall'Atlantico, l'Italia vivrà giovedì un'estate gradevole, ma venerdì s'infiammerà con temporali su molte regioni. Nelle prossime 48 ore, la Penisola si troverà divisa tra l'azione dell'alta pressione mediterranea e una struttura depressionaria in avanzamento sull'Europa centro-orientale. Giovedì si conferma una giornata di bellezza atmosferica, grazie all'anticiclone che garantirà cieli sereni o poco nuvolosi da Nord a Sud. Solo sulle creste dell'Appennino e delle Alpi si potranno osservare annessioni nuvolose, ma senza piogge rilevanti.

MeteoItalia | Venerdì #4luglio ? Caldo stabile su tutta la Penisola ? ma attenzione a temporali isolati ? su #Alpi e #Appennino. ? Ultime previsioni: https://f.mtr.cool/autfjuacce Mappe previsionali navigabili: https://f.mtr.cool/gomwtohcal Vai su X

? METEO ITALIA – VENERDÌ 4 LUGLIO ? Nord Italia (soprattutto lungo le Alpi centro-orientali): Il tempo continua a fare i capricci! ? Previsti temporali e rovesci improvvisi, con possibili grandinate. Massima attenzione se vi trovate in montagna o in zone Vai su Facebook

