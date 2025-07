ASCOLTI TV 8 LUGLIO 2025 | UN DUCA ALL’IMPROVVISO 16,5% TALLONA FLUMINENSE-CHELSEA 16,9% CARTABIANCA 7%

Martedì 8 luglio 2025: una serata all'insegna di emozioni e approfondimenti, con grandi match come Fluminense-Chelsea che hanno catturato l'attenzione degli spettatori, e programmi di successo come "Un Duca all'Improvviso" e i talk politici. I dati di ascolto rivelano le preferenze del pubblico italiano, dimostrando quanto la televisione continui a essere un elemento fondamentale della nostra quotidianità. Scopriamo insieme i numeri che hanno fatto da protagonisti ieri sera.

ASCOLTI TV 8 LUGLIO 2025 • Martedì •. Gli ascolti tv di martedì 8 luglio 2025 con Fluminense-Chelsea, Un Duca all’Improvviso e i talk politici. Ecco i dati di ieri. Gruppi R A I 24H – 2444 35.29 PT – 5747 35.84 M E D I A S E T 24H – 2603 37.59 PT – 6101 38.05 Tg1 Mattina Estate – 516 15.80 Tg1 – 998 22.00 UnoMattina Estate – 712 18.30 Camper in Viaggio – 888 17.30 Camper – 1523 16.80 Tg1 + Economia – 2782 23.40 + 2152 19.07 La Volta Buona Estate (R) – 1045 11.30 La Volta Buona Special – 809 10.20 Tg1 – 1029 13.90 Pres. Estate in Diretta – 1298 17.00 Estate in Diretta (17:36) – 1489 18.92 Reazione a Catena – 2204 21. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - ASCOLTI TV 8 LUGLIO 2025: UN DUCA ALL’IMPROVVISO (16,5%) TALLONA FLUMINENSE-CHELSEA (16,9%), CARTABIANCA (7%)

In questa notizia si parla di: ascolti - luglio - duca - improvviso

Ascolti TV giovedì 3 luglio, Temptation Island contro Don Matteo e Money Road: ecco chi ha vinto - Il debutto di Temptation Island ha fatto il botto, superando ogni aspettativa e stabilendo un nuovo record di ascolti in Italia.

#9luglio2025 Buon pomeriggio a tutti. Nella serata di ieri, martedì 8 luglio 2025, su Rai1, “Un duca all’improvviso” ha interessato 2.529.000 spettatori pari al 16.5% di share. #AscoltiTv Vai su Facebook

Ieri e oggi in TV — Ascolti di martedì 8 luglio 2025: 2,6 milioni (16,9%) per l’incontro di calcio Fluminense-Chelsea; 2,5 milioni (16,5%) per il film TV inedito Un duca all’improvviso https://ift.tt/KA3t6Jf Vai su X

Ascolti tv ieri martedì 8 luglio chi ha vinto tra Un duca all'improvviso, Enricomincio da me, Chelsea, In Onda; Ascolti TV mercoledì 9 luglio: chi ha vinto tra Bla bla baby, la partita PSG - Real Madrid e Chi l'ha visto; Ascolti tv ieri (8 luglio): Pino Insegno vola ancora, Amadeus cresce e Rai 1 fa un botto inaspettato.

Ascolti tv martedì 8 luglio: chi ha vinto tra Un duca all’improvviso e Fluminense-Chelsea del Mondiale per Club - Su Canale 5, in onda il Mondiale per Club che ha visto sfidarsi Fluminense- Secondo fanpage.it

Ascolti tv martedì 8 luglio: Un duca all’improvviso, La rivolta delle ex - Ascolti tv 8 luglio 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Da tpi.it