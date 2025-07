Modena indagini sull’Agenzia per la Mobilità | nel mirino spese e i conflitti d’interesse del Pd

Modena si trova al centro di un terremoto politico che scuote l’Agenzia per la Mobilità (Amo), coinvolta in spese sospette e conflitti d’interesse con il PD locale. Il buco di oltre 500.000 euro scoperto tra aprile e giugno ha acceso i riflettori su una gestione poco trasparente, ma il vero scandalo riguarda i legami stretti tra i vertici dell’agenzia e i leader del partito. Un caso che potrebbe rivoluzionare gli equilibri politici della città.

È un terremoto politico quello che ha travolto l’Agenzia per la mobilità (Amo), partecipata pubblica che gestisce i trasporti del territorio modenese. Un buco da oltre 500.000 euro emerso tra aprile e giugno scorso ha fatto esplodere un caso che rischia di diventare emblema di cattiva gestione e opacità amministrativa. Ma il punto più delicato è il legame diretto tra l’agenzia e i vertici del Partito Democratico modenese, in particolare dell’area legata a Stefano Bonaccini. Amo, infatti, è controllata al 100% da enti pubblici: la Provincia e 47 Comuni, con Modena capofila (detiene da sola il 45% delle quote). 🔗 Leggi su Open.online

