Oroscopo Paolo Fox | le previsioni astrologiche dell' 11 luglio 2025

L’oroscopo di Paolo Fox dell’11 luglio 2025 si presenta ‘duale’, con la Luna che cambia segno e porta equilibrio tra introspezione e innovazione. Nella prima parte della giornata, il Capricorno regna, mentre nel pomeriggio l’Acquario apre nuove prospettive. Le stelle promettono momenti di quiete e situazioni interessanti per molti segni. Scopriamo insieme cosa riservano le previsioni astrologiche di venerdì 11 luglio, ricordando di considerare anche il proprio ascendente per un quadro completo...

