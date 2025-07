Milano tragedia in un appartamento | uomo si getta dal balcone in casa il cadavere della madre

Un tragico episodio scuote Milano: un uomo di 44 anni si è tolto la vita nel quartiere Corvetto, lasciando dietro di sé il corpo senza vita della madre di 73 anni, con evidenti ferite da arma da taglio. Un dramma familiare che apre inquietanti interrogativi su una possibile dinamica di omicidio-suicidio. Restate con noi per scoprire tutti i dettagli di questa terribile vicenda.

Ipotesi omicidio-suicidio nel quartiere Corvetto. Un dramma familiare ha scosso Milano nella giornata del 10 luglio, quando un uomo di 44 anni si è lanciato nel vuoto dal balcone della sua abitazione, trovando la morte sul colpo. All'interno dell'appartamento è stato poi rinvenuto il corpo senza vita della madre, una donna di 73 anni, con diverse ferite da arma da taglio. La scoperta choc in via Scheiwiller. L'episodio è avvenuto in via Scheiwiller, nel quartiere Corvetto, a sud della città. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, per l'uomo non c'era ormai più nulla da fare.

In questa notizia si parla di: milano - uomo - tragedia - appartamento

