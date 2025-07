Romics – Al via la vendita dei biglietti per la 35^ edizione dal 2 al 5 ottobre 2025

Se sei un appassionato di fumetti, animazione, cinema e videogiochi, Romics 2025 è l’evento imperdibile dell’anno! Dal 2 al 5 ottobre presso Fiera Roma, preparati a immergerti in un mondo ricco di sorprese, incontri con ospiti di fama mondiale e novità esclusive. Non perdere tempo: i biglietti sono già in vendita e questa è la tua occasione per vivere un’esperienza unica nel suo genere.

Sono aperte le vendite dei biglietti per la 35^ edizione di Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, che si terrà dal 2 al 5 ottobre 2025 presso Fiera Roma. Durante i quattro giorni della manifestazione, avrai l’opportunità di scoprire le ultime novità del settore, incontrare ospiti di fama nazionale e internazionale, case editrici, negozi di fumetti e condividere la tua passione con collezionisti e appassionati. Avrai l’occasione di divertirti con videogiochi e gadget, partecipare a sessioni di autografi con autori ed editori e vivere un programma ricco di eventi speciali, anteprime, proiezioni, presentazioni, mostre ed esibizioni che animeranno simultaneamente i 70. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Romics – Al via la vendita dei biglietti per la 35^ edizione dal 2 al 5 ottobre 2025

In questa notizia si parla di: romics - biglietti - edizione - ottobre

Biglietti Romics 2025 Al via la vendita dei biglietti per la 35ª edizione di Romics! Dal 2 al 5 ottobre 2025, Fiera Roma ospita il grande evento su fumetto, animazione, cinema e games. Acquista online su www.romics.it o su Vivaticket e vivi 4 giorni tra novità, Vai su Facebook

Pronti? Si parte! La biglietteria di Romics35 è APERTA! Dal 2 al 5 ottobre 2025, torna il grande evento dedicato a fumetti, cinema, cosplay e cultura pop! Non perdere il tuo posto nell’universo Romics https://bit.ly/BiglietteriaRomics… #Romics2025 #Comic Vai su X

Romics – Al via la vendita dei biglietti per la 35^ edizione dal 2 al 5 ottobre 2025; ROMICS 2025: apre la biglietteria per l’edizione di aprile; Aperta la biglietteria della 34^ edizione di.

Torna il Romics dal 6 al 9 ottobre 2022: biglietti e ospiti del ... - Si apre la 29esima edizione del Romics, il festival internazionale del fumetto, dell’animazione, cinema e games. Scrive fanpage.it

Romics XXXI, al via la nuova edizione il 5 ottobre alla Fiera di Roma ... - Dal 5 all'8 ottobre si terrà alla Fiera di Roma la XXXI edizione del Romics, la manifestazione crossmediale dedicata a fumetto, animazione, cinema e giochi. Segnala comingsoon.it