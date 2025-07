Duster cancellato dopo una sola stagione | fine della reunion di JJ Abrams con la star di Lost Josh Holloway

Duster, la nuova serie di J.J. Abrams con Josh Holloway, aveva tutte le carte in regola per conquistare il pubblico, ma purtroppo il successo non è arrivato. Nonostante le critiche positive e l’ambientazione coinvolgente negli anni ’70, HBO Max ha deciso di cancellarla dopo una sola stagione, lasciando i fan delusi e senza risposte. La vicenda di Duster si conclude bruscamente, segnando un curioso capitolo nel panorama delle produzioni Abrams.

Nonostante le critiche più che positive, la nuova serie di J.J. Abrams per HBO Max ha trovato sponda presso il grande pubblico. Niente allori per Duster. Senza lo sperato successo di pubblico, la serie firmata da J.J. Abrams e interpretata dalla star di Lost John Holloway è stata brutalmente cancellata da HBO Max dopo una sola stagione. L'action comedy ambientata negli anni '70 co-firmata dagli showrunner J.J. Abrams e LaToya Morgan vedeva Josh Holloway nei panni di un autista che lavora per un'organizzazione criminale dell'Arizona e Rachel Hilson in quelli di un agente dell'FBI. La serie, che ha debuttato a maggio, ha ottenuto recensioni incredibilmente positive, con un punteggio del 92% su Rotten Tomatoes, ma non è riuscita a catturare l'attenzione del . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Duster cancellato dopo una sola stagione: fine della reunion di J.J. Abrams con la star di Lost Josh Holloway

In questa notizia si parla di: abrams - holloway - duster - sola

Trailer di Duster su HBO: JJ Abrams e Josh Holloway protagonizzano il crime d’epoca - "Scopri il mondo di Duster, la nuova serie crime d'epoca di HBO creata da JJ Abrams e interpretata da Josh Holloway.

Duster cancellato dopo una sola stagione: fine della reunion di J.J. Abrams con la star di Lost Josh Holloway; Nuovo flop di JJ Abrams: HBO Max cancella la serie Duster dopo una sola stagione!; Duster: Sofia Vassilieva e Dan Tracy nel cast della serie HBO Max di J.J. Abrams.

Duster cancellato dopo una sola stagione: fine della reunion di J.J. Abrams con la star di Lost Josh Holloway - Abrams e interpretata dalla star di Lost John Holloway è stata brutalmente cancellata da HBO Max dopo una sola ... Scrive msn.com

Nuovo flop di JJ Abrams: HBO Max cancella la serie Duster dopo una sola stagione! - Nonostante l'ottima partenza in streaming per Duster all'inizio della sua messa in onda, HBO e HBO Max hanno annunciato in queste ore la cancellazione dell'acclamata nuova serie televisiva prodotta da ... Segnala serial.everyeye.it