Il regista di Spider-Man Jon Watts dirigerà il biopic su Jim Henson

Dopo il flop di Wolfs - Lupi solitari, il regista Jon Watts si prepara a riscattarsi con un nuovo progetto che promette scintille: il biopic su Jim Henson, il geniale creatore dei Muppet. Questa avventura hollywoodiana segna un importante passo avanti nella sua carriera, offrendo l'opportunità di raccontare la magia dietro le quinte di uno dei personaggi più amati del mondo della televisione e del cinema. La sfida è servita: sarà all’altezza delle aspettative?

Nuova avventura dietro la macchina da presa per l'autore e produttore di Wolfs - Lupi solitari e Final Destination Bloodlines. Secondo le ultime indiscrezioni che provengono da Hollywood, il regista Jon Watts è attualmente in trattative per dirigere Muppet Man, biopic sul famoso creatore dei Muppet Jim Henson. Scritto da Chris Weitz, il progetto è in cantiere già da un anno. Dopo il pessimo riscontro di Wolfs - Lupi solitari, prodotto da Apple e interpretato da George Clooney e Brad Pitt, Jon Watts cercherà di rilanciarsi con un altro film. Il film biografico su Jim Henson dei Muppet Muppet Man rappresenterebbe un netto cambio di tono per Jon Watts, che racconterebbe l'ascesa di Henson, dai primi esperimenti d'avanguardia con la . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Il regista di Spider-Man Jon Watts dirigerà il biopic su Jim Henson

