Carta d’imbarco cambia tutto! Le nuove regole | cosa dovremo per salire su un aereo

Se vi state preparando al prossimo viaggio in aereo, è il momento di aggiornarsi: le nuove regole sull’imbarco rivoluzionano la prassi consolidata. D’ora in poi, per voli nazionali e verso l’area Schengen, basterà mostrare solo la carta d’imbarco, eliminando l’obbligo di presentare la carta d’identità. Una novità che promette di alleggerire notevolmente i controlli e rendere più snello il viaggio. Ma cosa cambia nel dettaglio?

Cambia una prassi consolidata per milioni di passeggeri: da oggi, chi vola in Italia su rotte nazionali o verso Paesi dell’ area Schengen non dovrà più mostrare la carta d’identità al momento dell’imbarco. Basterà la sola carta d’imbarco per salire a bordo, come stabilito da una nuova disposizione dell’ ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), rivelata in esclusiva dal Corriere della Sera. Si tratta di una novità destinata ad alleggerire le operazioni negli aeroporti, con vantaggi concreti in termini di tempi e procedure. La nuova norma si applica ai voli in partenza dall’Italia verso i Paesi della zona Schengen, che comprende quasi tutti i membri dell’ Unione Europea, oltre a Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Carta d’imbarco, cambia tutto! Le nuove regole: cosa dovremo per salire su un aereo

