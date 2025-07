Violenza inaudita sul cagnolino durante una lite in casa bassotto in fin di vita | denunciato 30enne

Una scena di inaudita violenza scuote la comunità di Figline e Incisa Valdarno: un giovane di 30 anni ha brutalmente maltrattato il suo bassotto durante una lite in casa, lasciando l'animale in fin di vita. La denuncia dei carabinieri evidenzia la gravità di un gesto che non può essere tollerato. È fondamentale che episodi del genere siano fermamente condannati e che si faccia luce su quanto accaduto.

Firenze, 10 luglio 2025 - Un 30enne residente a Figline e Incisa Valdarno (Firenze) è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Figline per maltrattamento di animali. Il fatto è avvenuto qualche giorno fa, nel cuore della notte, quando il giovane – secondo quanto ricostruito – si sarebbe scagliato senza motivo apparente contro il proprio cane, un bassotto, colpendolo più volte con violenza. In casa, insieme a lui, si trovavano anche la fidanzata e un amico, che sono intervenuti tempestivamente riuscendo a sottrarre l’animale all’aggressione e a portarlo fuori dall’abitazione. Immediatamente sono stati allertati i carabinieri e i soccorsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Violenza inaudita sul cagnolino durante una lite in casa, bassotto in fin di vita: denunciato 30enne

