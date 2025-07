Andrea Loreni | io funambolo artigiano del disequilibrio

Andrea Loreni, il funambolo artigiano del disequilibrio, ci invita a riscoprire la magia dell'equilibrio tra rischio e bellezza. Con abilità e coraggio, cammina sopra le città e le vallate, trasformando il vuoto in spettacolo e ispirazione. Perché, forse, nel suo passo sospeso si cela anche la nostra voglia di superare i limiti e di scoprire nuove prospettive. Andrea Loreni lo dimostra: l'impossibile è solo un passo oltre l'orizzonte.

Milano, 10 lug. (askanews) - C'è un uomo che cammina sull'aria. Non è una metafora. Cammina davvero. Sopra le città, sopra le vallate, sopra di noi. Mentre noi, qui sotto, facciamo fatica a stare in equilibrio. anche con i piedi ben piantati a terra. Lui no. Lui si muove sul filo come se fosse a casa sua. E forse lo è davvero. Perché quello spazio sospeso, dove tutto vacilla. è anche lo spazio in cui tutto è possibile. Andrea Loreni lo chiamano il funambolo. Ma lui si definisce un artigiano del disequilibrio. Non un domatore della paura. Uno che con la paura. ci prende il caffè ogni mattina. "Ho sviluppato la capacità di stare nel disequilibrio, nel vivere la situazione critica - dice Andrea Loreni - Sicuramente con un po' di paura perché la situazione critica, la trasformazione, il cambiamento fanno paura, perché ti portano via da una situazione stabile e ben conosciuta.