Gaza report Onu avverte | 50mila donne incinte e in allattamento senza cibo loro bambini uccisi dalla fame e da carenza di medicine

Il rapporto delle Nazioni Unite dipinge un quadro drammatico della crisi a Gaza, dove 50.000 donne incinte e in allattamento affrontano la fame e la mancanza di medicine. Tra le vittime innocenti ci sono bambini, donne e anziani, colpiti non solo dal conflitto, ma anche dalla scarsità di beni essenziali che sta portando una tragedia umanitaria senza precedenti. La situazione è ormai al limite: cosa possiamo fare per fermare questa catastrofe?

I più fragili sono i primi a morire: bambini, donne e anziani perdono la vita non solo per gli attacchi dell'Idf ma anche perché nella Striscia cibo, medicina, carburante e i beni di prima necessità sono ridotti al minimo La situazione a Gaza è catastrofica. Le bombe israeliane colpiscono quo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, report Onu avverte: "50mila donne incinte e in allattamento senza cibo, loro bambini uccisi dalla fame e da carenza di medicine"

In questa notizia si parla di: gaza - donne - cibo - bambini

Gaza, Israele attacca una scuola. Almeno 16 morti, tra cui donne e bambini: le immagini delle macerie - (?? Campo content non trovato)

La fame sta devastando Gaza I bambini e le famiglie a Gaza non hanno più cibo, acqua, elettricità e medicinali. Non possono accedere in sicurezza agli ospedali, a seguito di giorni di attacchi aerei e interruzioni delle vie di rifornimento. Aiutaci a distribuire Vai su Facebook

Mega bombe su Gaza e spari dei contractor: è la «mediazione» Usa; Ressa per un pasto a Gaza: bambini e donne cercano di procurarsi il cibo: le drammatiche immagini; Gaza: continuano le sofferenze dei bambini.

Gaza, almeno 24 morti nei raid israeliani. «Donne e bambini» - Le sirene d'allarme sono scattate a Tel Aviv e nell'area di Gerusalemme in seguito al lancio di missili balistici dallo Yemen, ha reso noto questa mattina l'esercito israeliano (Idf). Come scrive ilmessaggero.it

Almeno 24 morti in raid israeliani su Gaza, anche donne e bambini - Almeno 24 persone, tra cui molte donne e bambini, sono stati uccisi dall'alba di oggi al centro e al sud di Gaza. Segnala ansa.it