Unical conferisce il Dottorato honoris causa all’economista Orazio Attanasio | Dalla Calabria alla Yale e ritorno

Una carriera scientifica tra le più brillanti al mondo, una reputazione consolidata nel campo dell'economia applicata e una nuova sfida che parte proprio dalla Calabria. Orazio Attanasio, tra i più autorevoli economisti a livello internazionale e docente alla Yale University, è tornato in Italia per ricevere il Dottorato di ricerca honoris causa in Scienze economiche e aziendali dall'Università della Calabria. Ma il legame con l'ateneo calabrese non si ferma al riconoscimento accademico: Attanasio ha scelto proprio l'Unical per sviluppare un ambizioso progetto di ricerca finanziato dal Fondo italiano per la scienza (Fis), che vedrà la nascita di un laboratorio d'avanguardia destinato a restare attivo anche oltre la durata del finanziamento.