Novak Djokovic | A livello di gioco mi sento all’altezza di Sinner e Alcaraz ma devo resistere fisicamente

Novak Djokovic, protagonista di una straordinaria carriera, dimostra ancora una volta di essere uno dei grandi del tennis mondiale. Dopo aver superato Alex de Minaur e Flavio Cobolli, si prepara a sfidare i migliori con la determinazione di chi cerca il 25° titolo Slam. La sua forza mentale e fisica sarà decisiva nel mettere alla prova Sinner e Alcaraz, puntando a scrivere un’altra pagina memorabile nella storia del tennis. La sfida è appena iniziata.

Novak Djokovic, dopo Alex de Minaur, batte in rimonta anche Flavio Cobolli per 3 set a 1 e raggiunge la quattordicesima semifinale della carriera a Wimbledon. 6-7 6-2 7-5 6-4 lo score in favore del tennista serbo, che resta dunque in corsa per andare a caccia del 25° titolo Slam con la consapevolezza di dover fare però una grande impresa per battere il numero uno Jannik Sinner e poi eventualmente in finale il campione in carica Carlos Alcaraz (nettamente favorito nel match con Taylor Fritz). “ Flavio ha disputato una buonissima partita. Complimenti a lui e al suo team perchĂ© stanno facendo grandi cose. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Novak Djokovic: “A livello di gioco mi sento all’altezza di Sinner e Alcaraz, ma devo resistere fisicamente”

In questa notizia si parla di: novak - djokovic - sinner - alcaraz

Novak Djokovic entra nella leggenda: conquistato il 100° titolo ATP - Novak Djokovic entra nella leggenda del tennis conquistando il suo 100° titolo ATP a Ginevra, raggiungendo così Federer e Connors nella classifica all-time.

Le semifinali di #Wimbledon2025 Jannik #Sinner vs Novak Djokovic (H2H 5-4) Taylor Fritz vs Carlos Alcaraz (H2H 0-2) #tennis #Wimbledon Vai su X

9 7 2025 NOVAK DJOKOVIC Sarà lui a sfidare Jannik Sinner in semifinale di Wimbledon (l'altra è Alcaraz-Fritz). Appena terminata la supersfida dei quarti, una partita appassionante con Cobolli che vince il primo set al tie-break dopo aver annullato set-point Vai su Facebook

Wimbledon. Sinner troverà Djokovic in semifinale - Aggiornamento del 10 Luglio delle ore 07:36; Novak Djokovic: “A livello di gioco mi sento all’altezza di Sinner e Alcaraz, ma devo resistere fisicamente”; Wimbledon: Djokovic e Alcaraz avanzano, Sinner implacabile. Saranno semifinali da sogno.

Wimbledon: Sinner to face Djokovic in semi-finals - finals of the Wimbledon men's singles after easing past number 10 seed Ben Shelton of USA in three sets, 7- Segnala ansa.it

Djokovic: "Sinner e Alcaraz, qui a Wimbledon posso batterli". Il tabù Federer e le parole dolci per Cobolli - Nole ci crede dopo la vittoria su De Minaur: il tabù Federer e le parole dolci per Cobolli. Da sport.virgilio.it