Aumento dell’età pensionabile verso lo stop il piano del Governo

L'attenzione si concentra sulla prossima Legge di Bilancio, con rumors che parlano di un possibile stop all'aumento dell'età pensionabile previsto per il 2027. In un contesto demografico delicato, dove il 24,3% degli italiani ha oltre 65 anni, questa misura, nata per garantire la sostenibilità del sistema, potrebbe essere sospesa. Ma quali sono le implicazioni di questa scelta? Scopriamolo insieme.

Si parla già, nei corridoi di Palazzo Chigi, della prossima Legge di bilancio prevista per il prossimo autunno. Più precisamente, il focus è ora puntato sulla possibile sospensione dell’incremento automatico di tre mesi dei requisiti per la pensione previsto nel 2027. La misura, frutto di un meccanismo introdotto anni fa per garantire la sostenibilità del sistema in un Paese che invecchia (ricordiamo che il 24,3% degli italiani è over 65), è già indicata nelle stime Istat e nelle tabelle della Ragioneria generale dello Stato. Il governo Meloni, però, sembra intenzionato a disinnescare l’aumento, una scelta che l’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) considera rischiosa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Aumento dell’età pensionabile verso lo stop, il piano del Governo

In questa notizia si parla di: governo - aumento - pensionabile - stop

San Giovanni Teatino, Fina incontra i sindacati del commercio: "Lavoro povero in aumento, il governo intervenga" - Questa mattina, il senatore Michele Fina ha incontrato a Roma una delegazione dei sindacati del commercio per discutere l'aumento del lavoro povero nei grandi centri commerciali.

Oggi il governo aumenta i pedaggi imponendo una nuova tassa a chi va in vacanza ad agosto. Noi ci stiamo opponendo in parlamento. Giorgia Meloni ha cambiato idea pure su questo. La coerenza, questa sconosciuta. Vai su Facebook

Aumento dell’età pensionabile verso lo stop, il piano del Governo; Pensioni 2027, il governo valuta blocco aumento di 3 mesi dell'età; Età pensionabile, possibile stop all’aumento dal 2027: il punto su scenari e impatti.

Aumento dell’età pensionabile verso lo stop, il piano del Governo - Meloni vuole fermare l’aumento automatico delle pensioni per il biennio 27/28, una mossa che divide tra chi teme squilibri nei conti e chi pensa ai lavoratori con carriere precarie ... Segnala quifinanza.it

Pensione 2027, Governo verso lo stop all’aumento dell’età pensionabile: cosa cambia e ipotesi al vaglio - Il governo valuta il blocco dell’aumento dell’età pensionabile per la pensione 2027. tag24.it scrive