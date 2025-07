Triduo e celebrazioni per la Madonna del Carmelo | il programma ad Avellino

partecipazione e riflessione spirituale, unendo fede e tradizione in un’occasione unica per rafforzare i legami di comunità. Con il triduo e le celebrazioni, Avellino si prepara a vivere intensamente questi momenti di devozione, riscoprendo il valore della Madonna del Carmelo come guida e protettrice. Un appuntamento da non perdere, che invita tutti a condividere speranza e spiritualità sotto il suo sguardo benevolo.

Tempo di lettura: 2 minuti In un clima di profonda devozione e spiritualità, l' Arciconfraternita dell'Immacolata invita l'intera comunità avellinese a partecipare ai solenni festeggiamenti in onore della Beata Vergine del Monte Carmelo, che si terranno presso l'antica Chiesa dell'Immacolata Concezione, nel cuore pulsante di Piazza Duomo. La celebrazione, che si inserisce nel contesto dell'Anno Santo giubilare, rappresenta un momento di particolare riflessione e raccoglimento per i fedeli. "Non siamo mai soli quando ci affidiamo con fede alla Mamma Celeste", ricordano i confratelli, incoraggiando tutti ad essere "pellegrini di speranza" sotto la protezione del Cuore materno e misericordioso di Maria.

