Il satellite MethaneSat per monitorare le emissioni di metano non risponde più | Recuperarlo è improbabile

Il satellite Methanesat, ideato per monitorare le emissioni di metano e combattere i cambiamenti climatici, ha purtroppo smesso di trasmettere dati a pochi mesi dal lancio. Questo fallimento rappresenta un colpo duro per la comunità scientifica e gli sforzi globali di sostenibilità . La missione, cruciale per il nostro futuro, ora si considera conclusa, lasciando molte domande senza risposta e la ricerca di soluzioni alternative ancora più urgente.

