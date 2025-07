So cosa hai fatto | Nuove stelle e ritorni emozionanti per un sequel indimenticabile!

Sei pronto a rivivere l’adrenalina di un classico rivisitato con stile e suspense? Dopo il ritorno di Ghostface, un nuovo “So Cosa Hai Fatto” sta per portare il terrore adolescenziale a nuovi livelli, mescolando nostalgia e innovazione. Preparati a scoprire un sequel che promette di emozionare, spaventare e lasciarti senza fiato… perché, questa volta, niente sarà come prima.

Il genere slasher, dopo un'esplosione negli anni '80 dominata da figure mascherate, ha visto un calo di qualità nei primi anni '90. Poi è arrivato "Scream" di Kevin Williamson, seguito dal suo adattamento di "So cosa hai fatto" di Lois Duncan, che hanno ridato vita al sottogenere, inaugurando una nuova ondata di terrore adolescenziale. Proprio come "Scream" ha recentemente rilanciato Ghostface, un nuovo "So Cosa Hai Fatto" è pronto a terrorizzare il pubblico, portando sul grande schermo sia le star originali che un nuovo cast di sfortunate vittime. La Trama: Vecchi Incubi e Nuove Vittime. Il nuovo film slasher segue un gruppo di amici adolescenti – Danica (Madelyn Cline), Ava (Chase Sui Wonders), Milo (Jonah Hauer-King), Teddy (Tyriq Withers) e Stevie (Sarah Pidgeon) – che stringono un patto per nascondere il loro coinvolgimento in un incidente stradale.

