Weekend meteo shock in Italia | clima estivo tradito dai violenti temporali improvvisi?

Il weekend in Italia si trasforma in un vero e proprio spettacolo di contrasti climatici: temporali improvvisi e caldo estivo tra le regioni meridionali. La battaglia tra due depressioni, una nel Nord Europa e l’altra proveniente dalla Spagna, accentuerà un’instabilità che sorprende e scuote il nostro Paese. Preparatevi a vivere un fine settimana ricco di emozioni meteorologiche, tra piogge improvvise e temperature da record, con il clima tradito in modo spettacolare.

Roma - Un fine settimana segnato da instabilità atmosferica: sabato qualche rovescio al Nord, domenica il maltempo si estenderà , con caldo al Sud tra 36 e 37?°C. Nel prossimo weekend, l'Italia si troverà nuovamente al centro di un confronto climatico tra due circolazioni depressionarie, una radicata tra Germania e Paesi baltici, l'altra proveniente dalla Spagna e diretta verso le regioni centro-settentrionali. Questa sinergia accentuerà l'instabilità , con fenomeni meteo più intensi, soprattutto al Nord e sul Centro?Nord. Sabato, il Nord sperimenterà una sensibilizzazione della variabilità atmosferica: nonostante l'avvio stabile, nel pomeriggio si attendono rovesci e temporali sui rilievi delle Alpi e Prealpi, con possibile sconfinamento serale verso le pianure di Lombardia, Veneto e Friuli, oltre ai settori interni dell'Appennino settentrionale, in particolare in Toscana.

In questa notizia si parla di: italia - meteo - shock - clima

