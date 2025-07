Croce Rossa italiana il presidente Valastro in visita ad Arezzo

Dal 11 al 13 luglio, Rosario Valastro, presidente della Croce Rossa Italiana, si recherà in Toscana per incontrare i volontari che con dedizione e coraggio sostengono la comunità locale. Un viaggio ricco di incontri e testimonianze di solidarietà, che culminerà ad Arezzo, dove la forza del volontariato si unisce per fare la differenza. La presenza del presidente rafforza il legame tra l'istituzione e chi quotidianamente dona il proprio tempo.

Arezzo, 10 luglio 2025 – Dall’11 al 13 luglio, il Presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, attraverserà la Toscana, incontrando le Volontarie e i Volontari della regione che ogni giorno sono impegnati a supporto della comunità. Capalbio, Orbetello, Grosseto, Casciana Terme, Livorno, Marina di Pisa, Massa, Bagni di Lucca, Campo Tizzoro, San Macello Pistoiese, Quarrata, Vernio, Bagno a Ripoli, Siena e Arezzo. Tantissime le tappe di un viaggio che porterà Valastro e il Presidente del Comitato Regionale Toscana della CRI, Lorenzo Andreoni, a toccare con mano l’operato del Volontariato sul territorio, il rapporto che i Comitati hanno con la popolazione e le Istituzioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Croce Rossa italiana, il presidente Valastro in visita ad Arezzo

