Incendio in carcere ad Avellino | detenuto dà fuoco al materasso agenti intossicati senza dispositivi di protezione

Un incendio scoppiato nella Casa Circondariale di Avellino ha messo in pericolo la sicurezza di detenuti e agenti, evidenziando ancora una volta le criticità del sistema penitenziario. La scena drammatica si è consumata ieri sera, quando un detenuto straniero nel Reparto Isolamento ha dato fuoco al materasso, causando intossicazioni tra gli agenti senza dispositivi di protezione. Una situazione che richiede interventi immediati per garantire la sicurezza e il rispetto dei diritti di tutti i coinvolti.

Nella serata di ieri si è verificato un grave episodio presso la Casa Circondariale di Avellino, dove un detenuto straniero ristretto nel Reparto Isolamento ha appiccato il fuoco al materasso della propria cella, provocando un incendio che ha richiesto un intervento urgente da parte del personale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: incendio - avellino - detenuto - fuoco

