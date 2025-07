Caro direttore Feltri, la questione della Libia e il trattamento riservato al ministro Piantedosi sollevano una riflessione più profonda sulla nostra dignità nazionale. È inaccettabile che un episodio del genere venga ignorato o minimizzato: l’Italia merita rispetto, a partire dalla Libia. È giunto il momento di chiarire una volta per tutte che il nostro orgoglio non può essere calpestato senza conseguenze.

Caro direttore Feltri, come commenta quanto accaduto in Libia al ministro Piantedosi, rispedito indietro come un clandestino qualsiasi? Possibile che si accetti un simile affronto? Ivan Bellocci Caro Ivan, non è solo possibile, è accaduto. E sarebbe il caso di dirlo chiaramente, senza giri di parole, senza i cerotti diplomatici con cui si cerca di coprire le ferite alla nostra dignità nazionale. Il ministro dell'Interno italiano, Matteo Piantedosi, è stato dichiarato persona non grata dalle autorità libiche di Bengasi. Respinto. Cacciato. Offeso. Umiliato. E non perché avesse minacciato nessuno, non perché fosse ubriaco, molesto o privo di documenti, come tanti di quelli che ogni giorno sbarcano sulle nostre coste. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it