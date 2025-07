Pillole di me il nuovo show di Alessandro Benvenuti | viaggio tra poesia comicità e memoria

Un viaggio tra poesia, comicità e memoria, dove l'arte della narrazione si fonde con un’ironia irresistibile. Alessandro Benvenuti, maestro della comicità italiana, approda a Gatteo per una serata unica al Castello Malatestiano. Sabato 12 luglio, il pubblico sarà trascinato in un mondo di ricordi e risate, scoprendo come le pillole di sé possano diventare un’esplosione di emozioni e divertimento. Un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’arte e della battuta.

Un maestro della comicità italiana arriva a Gatteo per una serata all’insegna dell’ironia e dell’arte della narrazione. Sabato 12 luglio il Castello Malatestiano ospita Alessandro Benvenuti che porta in scena lo spettacolo 'Pillole di me. Memorie comiche'. Lo show di Benvenuti è un racconto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Scenari di quartiere, domenica 29 giugno Alessandro Benvenuti in "Pillole di me" in piazza Cavallotti - Domenica 29 giugno, piazza Cavallotti si anima con l'irresistibile talento di Alessandro Benvenuti in "Pillole di me", l'evento finale di Scenari di Quartiere.

