Benevento Morosità incolpevole pubblicato l’avviso per accedere ai contributi

Se sei un inquilino di Benevento alle prese con morosità incolpevole, questa è la tua opportunità. L’assessore Molly Chiusolo ha appena pubblicato l’avviso sul sito ufficiale, offrendo sostegno ai residenti in difficoltà. Non perdere tempo: hai fino al 31 dicembre 2025 per presentare la domanda e beneficiare dei contributi dedicati. Per maggiori dettagli e per scaricare l’avviso completo, visita il link ufficiale.

L’avviso è riservato agli inquilini residenti a Benevento che si gtrovano in condizioni di morosità incolpevole. La scadenza per le domande è il 31 dicembre 2025. Benevento – L’assessore alle Politiche abitative Molly Chiusolo rende noto che è pubblicato sul portale istituzionale dell’Ente l’avviso per l’accesso al fondo destinato agli inquilini con morosità incolpevole. L’avviso, consultabile integralmente al seguente link https:web.comune.benevento.itmcmcpdettaglio.php?idpubbl=7092 0 è riservato agli inquilini che si trovano in uno stato di morosità incolpevole come da Dl del 31 agosto 2013 e successivo decreto attuativo del Ministero delle Infrastrutture numero 202 del 2014). 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

