Louis Vuitton Cup 2024 Spithill | Mi aspetto match combattuti sarà una lotta per andare avanti

(Di giovedì 26 settembre 2024) Barcellona, 26 settembre– Luna Rossa da oggi in finale nellaCup contro Ineos Britannia. Nel mare di Barcellona, inizia il duello – in diretta tv e streaming – per approdare all’America’s Cupe sfidare New Zealand, detentore del trofeo. Luna Rossa ha eliminato in semifinale American Magic, mentre Ineos Britannia ha superato Alinghi. “Abbiamo superato delle semifinali molto dure e adesso incontreremo uno dei challenger più forti di questa edizione”, dice James, timoniere australiano della barca italiana. “Miduri,una vera e propriaper. D’altronde questo è lo scopo delle Selezioni Challenger, identificare lo sfidante più forte e più preparato da opporre al Defender. Conosciamo bene sia l’equipaggio britannico, sia il suo modo di navigare.