Marc Marquez è ingiocabile anche sul bagnato sua la pole al GP di Germania | disastro Bagnaia

Marc Marquez dimostra ancora una volta il suo talento indiscusso, conquistando una pole position imbattibile sotto la pioggia al GP di Germania. La sua abilità sulla pista bagnata lascia tutti a bocca aperta, mentre Bagnaia affronta un altro giorno difficile, scivolato in undicesima posizione. L’attesa cresce per la gara di domenica: riuscirà Marquez a confermare il suo dominio o ci sarà spazio per sorprese? Continua a leggere per scoprire chi farà la differenza sul tracciato umido di Sachsenring.

Ennesima pole position per Marc Marquez che sotto la pioggia battente si prende il miglior tempo in vista della Sprint e soprattutto del GP di Germania in programma domenica. Delusione cocente per Bagnaia, in costante difficoltà e scivolato in undicesima posizione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

