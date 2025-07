Riaperta piazza della Pace Ogni tanto anche loro ascoltano

ristretto passo verso un dialogo più aperto tra cittadini e amministrazione, che riaccende la speranza di una comunità finalmente ascoltata e coinvolta. Dopo mesi di attesa, piazza della Pace si presenta di nuovo come cuore pulsante del quartiere, simbolo di rinascita e partecipazione. Un piccolo grande traguardo che segna il ritorno alla fiducia e al confronto.

“Ogni tanto anche loro ascoltano”. È un commento intriso di sarcasmo ma anche di soddisfazione quello dell’avvocato ed ex consigliere comunale Rosario Capasso, che torna a far parlare di sé dopo la riapertura di piazza della Pace al parcheggio delle auto, avvenuta nei giorni scorsi. Un piccolo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

