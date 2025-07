Ricomincio a vivere ma ho paura Dovrò fare altri esami | Loredana Cannata parla delle sue condizioni di salute dopo l’incidente all’Isola dei Famosi

Dopo mesi di paura e incertezza, Loredana Cannata torna a vivere con speranza e coraggio. L’attrice e attivista, vittima di un incidente in apnea all’“Isola dei Famosi”, ha affrontato il percorso con determinazione, rallegrandosi per i risultati delle ultime visite mediche. Ora, con il cuore aperto alle sfide future, si sente pronta a ricominciare, anche se la paura di fare nuovi esami resta nel suo cuore. Ma come si può superare questa incerta emozione?

Loredana Cannata è stata dimessa dall’Ospedale e ha fatto ritorno nella propria casa. L’attrice e attivista era rimasta impigliata sott’acqua durante una prova in apnea all'”Isola dei Famosi” lo scorso 2 luglio. Lasciato l’ Honduras, la donna è rientrata in Italia ed è stata visitata all’Ospedale Gemelli di Roma. “Sono finalmente tornata a casa. La TAC è andata bene, quindi mi hanno dimessa “, ha raccontato sorridente Loredana Cannata con un video pubblicato su Instagram giovedì 10 luglio mentre mangiava dei pasticcini vegani. “Finalmente sono tornata a comprare le paste vegane. Una l’ho già mangiata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ricomincio a vivere, ma ho paura. Dovrò fare altri esami”: Loredana Cannata parla delle sue condizioni di salute dopo l’incidente all’”Isola dei Famosi”

