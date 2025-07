Buchanan Inter il Sassuolo temporeggia prima di affondare il colpo | un fattore potrebbe favorire la trattativa!

Tajon Buchanan, il dinamico esterno canadese della Inter, si trova al centro di un’interessante trattativa tra il Sassuolo e il suo club. Dopo aver brillato in prestito al Villarreal, il suo futuro potrebbe essere deciso da un fattore chiave: favorire o meno la negoziazione. Il calciatore è pronto a una nuova sfida? La risposta potrebbe cambiare le sorti della sua carriera e il mercato di questa estate!

Quale futuro per il canadese?. Tajon Buchanan, esterno dei nerazzurri, continua a essere un obiettivo del Sassuolo. Dopo un'ultima parte stagione positiva in prestito al Villarreal, in cui si è messo in evidenza in Liga, il calciatore canadese è ora finito nel mirino del club emiliano, che intende rafforzare il proprio reparto offensivo. Buchanan ha dimostrato di avere qualità in grado di fare la differenza, ma la sua permanenza a Milano sembra essere sempre più in discussione. La valutazione e i dubbi del Sassuolo.