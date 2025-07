Tortura due donne per ore le sfigura e le uccide | rumeno condannato all’eragstolo

Una tragica vicenda scuote la comunità: un uomo rumeno, alimentato da un impulso di vendetta, ha torturato e ucciso due donne dopo che avevano rifiutato le sue avances. Un episodio che solleva ancora una volta il problema della violenza e del rispetto reciproco, lasciando aperta la domanda su come prevenire simili tragedie e garantire sicurezza a tutti.

Nedelcov avrebbe agito in preda a un impulso di vendetta dopo che, poche ore prima, le due donne avevano respinto alcune sue avances.

Tortura per ore due donne, le sfigura con una lametta e poi le uccide: Avevano rifiutato le sue avances; ‘Donne in Afghanistan, il grido di speranza’.

Tortura per ore due donne, le sfigura con una lametta e poi le uccide: "Avevano rifiutato le sue avances" - L'uomo, un 25enne romeno, è stato condannato all'ergastolo dal tribunale di Agrigento con i giudici che parlano di "crudeltà gratuita" e "sofferenza inflitta con accanimento"

