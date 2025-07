Cortona vista dal cielo | droni e tecnologia 3D riscrivono l’archeologia della città etrusca

Cortona, vista dall’alto, si trasforma in un museo a cielo aperto grazie a droni e tecnologia 3D: un'inedita esplorazione che rivoluziona l'archeologia etrusca. La seconda campagna di ricerche, condotta dalla Duke University, ha permesso di svelare segreti nascosti sotto i nostri piedi, unendo tradizione e innovazione. Una scoperta che apre nuove prospettive sull’antica civiltà etrusca e il suo territorio.

Si è conclusa giovedì 10 luglio la seconda campagna di ricerche archeologiche condotta dalla Duke University di Durham (Carolina del Nord, USA) nel territorio di Cortona. L’iniziativa, realizzata con il sostegno del Comune di Cortona, dell’Accademia Etrusca, del MAEC e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, ha visto impegnati per oltre due settimane docenti e studenti in un’intensa attività di rilevamento non invasivo. Utilizzando droni, strumenti per la ricerca geofisica e tecniche di ricognizione di superficie, il team ha esplorato sia il centro storico che diverse aree del territorio circostante, raccogliendo preziosi dati sulla configurazione antica del paesaggio cortonese. 🔗 Leggi su Lortica.it