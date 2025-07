MotoGP Marc Marquez vola anche sul bagnato ed è in pole al Sachsenring Bezzecchi 3° male Bagnaia

In un Sachsenring bagnato e scivoloso, Marc Marquez dimostra ancora una volta perché è uno dei piloti più talentuosi di sempre, conquistando la pole position sotto la pioggia e confermando la sua straordinaria adattabilità alle curve a sinistra. La sua performance impressionante mette in evidenza il suo talento naturale e la sua determinazione, rendendo il Gran Premio di Germania uno spettacolo ancora più avvincente. La sfida tra i protagonisti si preannuncia infuocata, con Marquez pronto a scrivere un’altra pagina di storia.

Neanche la pioggia riesce a fermare Marc Marquez, che si conferma totalmente a suo agio nelle 10 curve a sinistra (e solamente 3 a destra) del Sachsenring e ottiene il miglior tempo sul bagnato nelle qualifiche per il Gran Premio di Germania, undicesimo round del Mondiale MotoGP 2025. Si tratta della settima pole position stagionale per lo spagnolo della Ducati, che partirà dunque davanti a tutti per la 73ma volta in carriera nella classe regina. Il leader del campionato è stato il più veloce come di consueto ad avvicinarsi al limite in condizioni di pista scivolosa nei primi giri, ritrovandosi ad un certo punto del Q2 anche con quasi un secondo e mezzo di vantaggio sul primo degli inseguitori, per poi piazzare il crono decisivo all'ultimo time-attack della sessione in 1'27?811 respingendo così l'assalto di chi aveva raggiunto progressivamente il suo livello.