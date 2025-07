Roma e Lazio certezze e scommesse | il confronto tra chi guida e chi rincorre

Roma e Lazio si preparano alla nuova stagione con obiettivi condivisi ma strategie divergenti: i giallorossi puntano sulla sicurezza di Svilar, confermato fino al 2030 e record europeo, mentre i biancocelesti navigano nell’incertezza su alcune pedine fondamentali. Chi guiderà il confronto tra chi guida e chi rincorre? Scopriamo insieme le sfide e le certezze di due realtà che, pur diverse, ambiscono a riscrivere il loro destino calcistico.

Roma e Lazio si avvicinano alla nuova stagione con lo stesso obiettivo – migliorare il recente passato – ma con approcci e certezze radicalmente diversi. E se nella Capitale giallorossa il volto della sicurezza è quello di Mile Svilar, dall’altra parte del Tevere regna ancora l’incertezza su alcune pedine chiave. Svilar guida la Roma: rinnovo fino al 2030 e record europeo. La notizia è ormai ufficiale: Mile Svilar ha rinnovato con la Roma fino al 2030, quadruplicando il suo stipendio e diventando il portiere più pagato nella storia del club. Lo ha confermato oggi La Gazzetta dello Sport, che ha svelato i dettagli dell’accordo: al netto dei bonus, l’ingaggio del serbo riflette un ruolo da titolarissimo e da uomo-copertina. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma e Lazio, certezze e scommesse: il confronto tra chi guida e chi rincorre

In questa notizia si parla di: roma - lazio - certezze - scommesse

