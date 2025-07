Juventus Vlahovic all’Inter per sostituire Thuram | spunta la data della firma

Dusan Vlahovic, protagonista nel nostro calcio, continua a essere al centro di una saga emozionante tra Juventus e Inter. Con il suo futuro sempre più incerto alla Continassa, la trattativa per una possibile cessione si fa sempre più calda, con spunta una data di firma che potrebbe rivoluzionare il mercato di gennaio. Riuscirà il centravanti serbo a trovare una nuova squadra? La risposta si avrà nelle prossime settimane, promettendo colpi di scena fino all’ultimo minuto.

Il centravanti serbo rimane un caso alla Juve: intanto c’è l’ombra del club nerazzurro sull’esubero di lusso della ‘Vecchia Signora’ Scontro alla Continassa e rapporti sempre più tesi. Dusan Vlahovic fa arrabbiare la Juventus, alla ricerca di una soluzione per liberarsi dal centravanti serbo, esubero di lusso nella rosa di Tudor. Dusan Vlahovic (LaPresse) – Calciomercato.it L’ex Fiorentina non vuole rinunciare al pesantissimo (per le casse bianconere) ingaggio da 12 milioni netti fino al giugno 2026 e pesa a bilancio intorno ai 40 milioni di euro tra ammortamento e stipendio. Somma fuori portata per il nuovo corso della Juve, al lavoro per trovare una soluzione nel più breve tempo possibile. 🔗 Leggi su Calciomercato.it