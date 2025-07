A Onde Mediterranee venerdì 1 agosto La Rappresentante di Lista in concerto

Preparatevi a immergervi nell’atmosfera vibrante di Onde Mediterranee, il festival che unisce musica, cultura e impegno sociale in un vero e proprio viaggio tra emozioni e riflessioni. L’evento inaugura con un concerto imperdibile della Rappresentante di Lista, tra i protagonisti annunciati per la 29esima edizione, che si svolgerà a Gradisca d’Isonzo nella seconda settimana di luglio 2025. Un’occasione unica per vivere momenti indimenticabili e pensieri stimolanti.

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA è il primo dei nomi annunciati nel calendario di Onde Mediterranee: l’Associazione Culturale Euritmicasta infatti lavorando alla 29esima edizione che si tiene nella seconda settimana di luglio per finire agli inizi di agosto 2025, nuovamente a Gradisca d’Isonzo. Il Festival mantiene anche quest’anno la sua struttura, composta da una serie di appuntamenti di approfondimento di argomenti culturali, sociali e di attualità ( Lettere Mediterranee ), dalla parte dedicata ai concerti (presso il Castello) e dalla giornata per Giulio Regeni, giovane ricercatore scomparso cui è dedicato l’intero Festival. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - A Onde Mediterranee venerdì 1 agosto La Rappresentante di Lista in concerto

In questa notizia si parla di: mediterranee - onde - agosto - rappresentante

Michele Petullà premiato al “Tropea: Onde Mediterranee”: la Calabria sul podio della poesia - Nella magica cornice di Palazzo Santa Chiara, la Calabria conquista il podio della poesia con il talento di Michele Petullà, premiato alla XXII edizione del Premio Internazionale “Tropea: Onde Mediterranee”.

A Onde Mediterranee venerdì 1 agosto La Rappresentante di Lista in concerto; Onde Mediterranee, musica, memoria e diritti. Tra gli ospiti La Rappresentante di Lista; Onde mediterranee, i diritti al centro.

Onde Mediterranee 2025: Gradisca vibra con Offlaga Disco Pax e LRDL - L’Associazione Culturale Euritmica – che sta scaldando i motori per la 29ª edizione di Onde Mediterranee, dopo aver lanciato La Rappresentante di Lista (che sarà a Gradisca venerdì 1 agosto), annuncia ... Da girofvg.com

La Rappresentante di Lista infiamma l’estate a Gradisca d’Isonzo ... - La Rappresentante di Lista è il primo nome annunciato per la 29ª edizione di Onde Mediterranee, il festival organizzato dall'Associazione Culturale Euritmica. Lo riporta nordest24.it