Un film Minecraft in 4K UHD ha conquistato immediatamente le classifiche di vendita, confermando il suo successo anche in homevideo. Dopo aver incantato il pubblico al cinema, l’edizione homevideo si distingue per qualità visiva straordinaria e un audio coinvolgente grazie al Dolby Atmos in italiano. Un vero must per gli appassionati e i nuovi fan: ecco perché questo film si è rivelato un autentico fenomeno di mercato.

Dopo il successo al box-office, l'adattamento cinematografico del celebre videogame fa centro anche in homevideo. Analizziamo la stupenda edizione in 4K UHD, che vanta un video stellare e un audio da paura anche in italiano grazie al Dolby Atmos. Buoni anche gli extra. Dopo il successo nelle sale e al botteghino, appena uscito in homevideo Un film Minecraft è schizzato immediatamente in testa alle classifiche di vendita. Segno che l'adattamento cinematografico del celebre franchise di videogame ha fatto centro. Studiato inevitabilmente per un pubblico di giovanissimi, il film diretto da Jared Hess non avrà convinto del tutto la critica, ma ha saputo evidentemente interpretare al meglio le attese degli appassionati del videogioco. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Un film Minecraft in 4K UHD: ecco perché è volato subito in vetta alle classifiche di vendita

