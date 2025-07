In un tempo quagliato da inferno, la scommessa della letteratura legata all’arte.

In un tempo segnato da tempeste e incertezze, la letteratura si fa voce di un’arte che resiste e riflette. In Giovanna Di Marco’s "Museo di sabbia", una giovane palermitana trasferita a Firenze racconta con emozione e nostalgia il suo confronto con una città troppo invasa dai turisti e un matrimonio che sembra svanire nel nulla. Un viaggio tra sentimenti autentici e il desiderio di trovare un senso tra le pieghe della modernità.

In uno dei racconti della raccolta " Museo di sabbia " di Giovanna Di Marco (Del Vecchio, 262 pagine, 18 euro) una giovane palermitana, trasferitasi a Firenze dopo il matrimonio, scrive lettere angosciate a un'amica rimasta in Sicilia. Non le piace Firenze invasa da turisti che consumano le opere d'arte come "overdose obbligatoria di cultura" e non le piace il matrimonio di cui dice: "Sperare di creare quel nido, quell'unico organismo che è una famiglia, è un abbaglio". Eppure vuole disperatamente un figlio, ma per una ragione egoistica: "perché non ho trovato la felicità". Così quella scheggia di supposta felicità s'insinua nel suo ventre alla chetichella e fra diversi ostacoli, e certo non è un caso che il racconto sia intitolato allo Spedale degli Innocenti di Filippo Brunelleschi, nato come brefotrofio e poi destinato all'accoglienza di bambini e madri in difficoltà.