Tour de France 2025 la tappa di domani Chinon-Châteauroux | gli sprinter sono pronti ad un nuovo duello

La corsa si appresta ad entrare sempre più nella sua fase calda, prima però dell’attesissima e spettacolare tappa di lunedì 14, giorno della festa nazionale, si concede un fine settimana dedicato alle ruote veloci. La nona tappa del Tour de France 2025, la Chinon-Châteauroux di 174,1 chilometri sembra infatti disegnata per concludersi con l’arrivo del gruppo a ranghi compatti. La frazione sembra prestarsi, almeno sulla carta, ad un nuovo duello tra gli sprinter. Il pericolo, in questi casi, può essere sempre rappresentato da una fuga da lontano in grado di scompaginare i piani. Le squadre interessate dovranno essere brave a controllare le eventuali azioni dei fuggitivi di giornata e ad evitare che il margine di vantaggio si dilati in maniera eccessiva. 🔗 Leggi su Oasport.it