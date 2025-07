Juventus pronta a volare il colpo è in canna | arriva il sì dalla Premier

La Juventus si prepara a fare un colpo da novanta con l’arrivo di un esterno proveniente dalla Premier League, un acquisto che potrebbe rivoluzionare la rosa. Dopo mesi di trattative e cambiamenti dirigenziali, la società bianconera si muove con decisione per rafforzarsi e tornare ai vertici. Con il sì del giocatore ormai ufficiale e i nuovi nomi alla guida del club, il futuro si fa sempre più promettente. La vera sfida ora è chiudere l’affare e sorprendere ancora una volta.

La Juventus ha il colpo in canna. L'esterno in forza in Premier è sempre più vicino al club bianconero, avendo dato il suo assenso al trasferimento a Torino. Ora si tratta col club. Negli ultimi due mesi la dirigenza della Juventus ha cambiato volto. Si può dire che i pezzi grossi della società bianconera parlino francese Si è passati da Cristiano Giuntoli a Damien Comolli, nuovo direttore generale, fino a François Modesto, nominato ieri direttore tecnico di Madama. In un periodo in cui il calcio è in pausa dopo l'uscita dal Mondiale per Club, saranno i due vertici a prendersi la scena in queste settimane.

