Un colpo all’alba il mistero di via Chioso

Un colpo all’alba scuote la tranquillità di Villa d’Adda: un’esplosione innocua ma inquietante, avvenuta nella quiete mattutina di via Chioso. La scena ha lasciato tutti senza parole, alimentando dubbi e sospetti tra i residenti. Cosa si cela dietro questo rumore misterioso? La verità emerge solo con le indagini in corso, mentre la comunità attende risposte e chiarimenti.

Villa d’Adda. Un colpo esploso in aria. Probabilmente da una scacciacani. Ha squarciato la quiete di Villa d’Adda all’alba di sabato 12 luglio, intorno alle 5.10, nell’area commerciale di via Chioso. Un boato improvviso ha richiamato l’attenzione di qualcuno che, allarmato dal rumore e temendo il peggio, ha subito allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica in codice rosso, ma all’arrivo dei soccorritori non è stato trovato nessuno. Nessun ferito, nessuna traccia evidente di persone coinvolte. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Zogno, che stanno cercando di risalire al responsabile attraverso la visione delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Un colpo all’alba, il mistero di via Chioso

In questa notizia si parla di: colpo - alba - chioso - mistero

Esplosione all’alba in pieno centro. Colpo al bancomat, ladri in fuga - Un’esplosione all’alba in pieno centro storico ha svegliato i residenti e attirato l’attenzione delle forze dell’ordine.

Un colpo all’alba, il mistero di via Chioso.

Mistero nel Foggiano, 17enne trovato ferito da colpo di pistola ... - MSN - L'articolo Mistero nel Foggiano, 17enne trovato ferito da colpo di pistola alla testa in un casolare: è in coma proviene da Quinto Potere. Lo riporta msn.com

Coltellate all’alba nel cortile di casa. Mistero a Tolè - Mistero a Tolè Agricoltore di 63 anni ferito da due fendenti: "Mi ha assalito uno sconosciuto arrivato in bici" ... Si legge su ilrestodelcarlino.it