Garlasco il Garante della Privacy | Qualcuno vende foto dell’autopsia di Chiara Poggi Chi le diffonde sarà sanzionato

Il caso di Chiara Poggi scuote ancora l’Italia, questa volta per un grave episodio di violazione della privacy. Il Garante ha infatti bloccato la vendita di un video dell’autopsia, sottolineando che diffondere immagini così delicate è illegale e sanzionabile. La tutela dei diritti della vittima e il rispetto delle norme etiche sono fondamentali: chi diffonde queste immagini rischia conseguenze pesanti. La legge non ammette eccezioni in casi così sensibili.

Il Garante della privacy ha deciso di porre un freno sul caso del delitto di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007. Ha adottato un provvedimento urgente di blocco nei confronti di una persona che sta vendendo un video con le immagini dell’autopsia della vittima. Nello stesso provvedimento, l’Autorità avvisa anche tutti i media o siti web: «La diffusione è illecita in quanto in contrasto con le regole deontologiche dei giornalisti e la normativa privacy». Per questo, invita tutti coloro che entrano in contatto con queste immagini, ad astenersi dalla diffusione: «Anche in considerazione della violenza esercitata nei confronti della vittima, lederebbe in modo gravissimo la sua dignità e quella dei suoi familiari», afferma il Garante. 🔗 Leggi su Open.online

