Ho visto me stessa nell’utero di mia nonna durante una seduta di EMDR e ho superato i miei traumi | Miley Cyrus e i benefici della terapia

Miley Cyrus, ex stella Disney e icona della musica pop, con sincerità sorprendente, condivide il suo percorso di crescita attraverso la terapia. Ricordando le sue sedute di EMDR e momenti intensi come la visione dell’utero di sua nonna, Miley sottolinea l’importanza di affrontare i trauma e promuove l’idea che anche i bambini attori dovrebbero fare psicoterapia settimanale. Un messaggio potente che ci invita a riflettere sul valore del benessere mentale sin dall’infanzia.

“Ariana (Grande, ndr) ha affermato che i bambini attori dovrebbero fare psicoterapia e su questo punto sono completamente d’accordo, penso che dovrebbero partecipare a una seduta settimanale”. Chi parla è Miley Cyrus, ex stellina Disney, oggi cantautrice il cui successo e la cui importanza nella cultura pop sono stati riconosciuti anche al di fuori della sua cerchia di fan. “Vado regolarmente in terapia da quando avevo 17 o 18 anni” prosegue intervistata dal Corriere della Sera, “e credo che questo mi abbia aiutato a chiarire gran parte delle emozioni che provavo quando ero una star bambina”. Nel 2024 la vittoria del primo Grammy in carriera grazie alla hit Flowers. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it