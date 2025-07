Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-07-2025 ore 11 | 25

Benvenuti alla nostra panoramica sulla viabilità di oggi nella regione Lazio, aggiornata alle ore 11:25 del 12 luglio 2025. Astral Infomobilità vi segnala code e rallentamenti sulle principali arterie autostradali, con incidenti e traffico intenso che influenzano il flusso di veicoli. Restate con noi per tutte le ultime novità e consigli utili per affrontare al meglio le vostre tratte quotidiane.

Astral infomobilità Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Iniziamo dalle autostrade sulla A24 roma-teramo un incidente km 10 e 600 crea code Tra la barriera di Roma Est e il nodo con la 1 Roma Napoli in direzione Teramo sulla A1 Roma Napoli invece rallentamenti in direzione Napoli tra il bivio diramazione Roma sud e Valmontone sulla A12 Roma Tarquinia troviamo traffico intenso e cute all'altezza dello svincolo di Maccarese Fregene in direzione di Civitavecchia andiamo sul grande raccordo anulare in carreggiata interna code per traffico tra casa e ha visto i salari e più avanti cosa tra Casilina e doppia uno sguardo alle strade consolari sull'Aurelia i lavori tra Torre in Pietra e Palidoro provocano cure in direzione di Civitavecchia a sud della capitale sulla Cristoforo Colombo rallentamenti per traffico da Vitinia ad Acilia e da Casal Palocco a Castel Fusano in direzione di Ostia mentre sulla via Pontina troviamo code per traffico intenso da via Carlo Levi a via di Pratica in direzione di Latina spostandoci più a sud Sudan esiste in coda per traffico da Aprilia Campo di Carne in direzione di Anzio sulla regionale 213 Flacca Nella località di Formia un incidente sul lungomare della Repubblica crea code In entrambe le direzioni di marcia