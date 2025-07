Assemblea industriali Napoli sotto i riflettori il futuro della città

Napoli si accende sotto i riflettori dell'assemblea degli industriali, un evento che ha acceso il dibattito sul futuro della città e del Mezzogiorno, ormai cuore pulsante dello sviluppo nazionale. Con la presenza di ministri di rilievo e protagonisti dell'economia, l'incontro ha tracciato le linee guida per un domani ricco di opportunità e crescita. La sfida ora è trasformare queste parole in azioni concrete per il bene di tutti.

Roma, 12 luglio 2025 – Un parterre di eccezione alla Mostra d'Oltremare per l 'assemblea degli industriali di Napoli. Un appuntamento che ha messo sotto i riflettori il futuro della città ma anche di un Mezzogiorno che è diventato negli ultimi anni il locomotore del Paese. Ma per l'occasione si sono mossi da Roma tre ministri (quello delle politiche europee e del Pnrr, Tommaso Foti, quello delle Politiche del mare, Nello Musumeci, e quello delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso ) oltre al neosottosegretario con delega per il Sud, Luigi Sbarra. Alla sua prima uscita ufficiale. Non ha voluto far mancare la sua voce la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che in un video messaggio ha ribadito d'importanza del Sud nello sviluppo del paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net